Hailey Bieber e il desiderio di famiglia | tra genitorialità crescita e nuovi progetti per il futuro
Hailey Bieber ha annunciato il suo desiderio di allargare la famiglia, motivato dalla voglia di crescere insieme al marito, Justin Bieber. La modella ha parlato apertamente di quanto sogni di diventare madre di più figli, condividendo anche i progetti futuri nel settore della moda e dell’impegno sociale. Recentemente, ha partecipato a un evento benefico, portando avanti le sue iniziative per sostenere le giovani generazioni. La coppia si sta preparando a nuovi passi, tra famiglia e ambizioni professionali.
Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberDurante i Grammy 2026, il momento che ha fatto il giro del web è stato lo sguardo di Hailey Bieber rivolto al marito Justin.
Hailey Bieber e quell’Armani Privé d’archivio che sembra venire dal futuroHailey Bieber ha scelto un look dallo stile futuristico, firmato Armani Privé d’archivio, presentato ai WWD Style Awards 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cos’è il Prf, il segreto di bellezza delle star da Hailey Bieber a Elisabetta Canalis: come funziona il trattamento, quali sono i benefici e quali i rischiLa medicina estetica si evolve: dal sangue dei pazienti nasce il trattamento PRF, amato dalle star per rigenerare la pelle naturalmente ... ilfattoquotidiano.it
Hailey Bieber in pizzo nero incanta Sydney: osare è lecito per Cime TempestoseSul red carpet australiano di Cime Tempestose, Hailey Bieber sceglie un look gotico e audace tra trasparenze eleganti e dettagli couture ... iodonna.it
Hailey Bieber smentisce le voci di crisi con il marito Justin lavorando con lui: ha disegnato alcuni capi del brand Skylrk e ha posato per la nuova campagna. facebook
Hailey Bieber su Justin durante un’intervista ieri in Australia: “Avere un partner fantastico è davvero importante, così come condividere le responsabilità. Io sono qui a lavorare e mio figlio è a casa con suo padre e vive la sua miglior vita. Avere questo supporto x.com