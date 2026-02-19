Hailey Bieber e il desiderio di famiglia | tra genitorialità crescita e nuovi progetti per il futuro

Hailey Bieber ha annunciato il suo desiderio di allargare la famiglia, motivato dalla voglia di crescere insieme al marito, Justin Bieber. La modella ha parlato apertamente di quanto sogni di diventare madre di più figli, condividendo anche i progetti futuri nel settore della moda e dell’impegno sociale. Recentemente, ha partecipato a un evento benefico, portando avanti le sue iniziative per sostenere le giovani generazioni. La coppia si sta preparando a nuovi passi, tra famiglia e ambizioni professionali.

Hailey Bieber e il desiderio di una famiglia più grande: uno sguardo alla genitorialità e al futuro. Hailey Bieber, modella e influencer di fama, ha espresso la volontà di ampliare la sua famiglia con il marito, il cantante Justin Bieber. L’apertura alla possibilità di un altro figlio è emersa durante una conversazione nel podcast “Therapuss”, disponibile sulla piattaforma Netflix, rivelando un desiderio di crescita personale e familiare che risuona con molte coppie contemporanee. La discussione ha toccato anche i primi progressi del loro primogenito, Jack Blues. Un ritratto intimo della maternità e delle priorità di coppia.🔗 Leggi su Ameve.eu

