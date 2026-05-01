In Utero recensione | uno sguardo al medical drama italiano che parla di genitorialità

Su HBO Max arriva un'altra serie italiana: In Utero, uno show che parla di genitorialità, con delicatezza e senza retorica. Dopo Portobello, un'altra produzione italiana arriva sulla piattaforma HBO Max. Stiamo parlando di In Utero, un medical drama che va a toccare uno degli argomenti più delicati, sentiti e dibattuti degli ultimi anni: la procreazione assistita e, con essa, tutta una serie di sottotematiche profondamente umane. La serie, infatti, punta ad arrivare al pubblico più ampio possibile. Ambientata a Barcellona, racconta ciò che in Italia è ancora spesso un tabù e lo fa partendo da un'idea di Margaret Mazzantini, con la direzione artistica di Maria Sole Tognazzi - affiancata da Nicola Sorcinelli, che si è occupato della regia della seconda .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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