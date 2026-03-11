1,6 milioni per disabili | 6 nuovi progetti in Brianza

La regione Lombardia ha assegnato oltre 1,6 milioni di euro alla provincia di Monza e della Brianza per finanziare sei nuovi progetti dedicati alle persone con disabilità. I fondi sono stati destinati a iniziative che mirano a favorire l’inclusione e il sostegno alle persone con bisogni speciali. Le risorse hanno l’obiettivo di migliorare i servizi e le opportunità per questa comunità.

La regione Lombardia ha stanziato nuovi fondi per l’inclusione delle persone con disabilità, destinando oltre un milione e mezzo di euro alla provincia di Monza e della Brianza. Seis progetti specifici riceveranno finanziamenti completi nel triennio 2026-2028, portando il totale regionale a 20,8 milioni di euro per percorsi di autonomia e lavoro. Questa decisione rappresenta un passo concreto verso un sistema di welfare più integrato, dove le risorse arrivano direttamente agli enti che operano sul territorio brianzolo. L’obiettivo dichiarato è ampliare la capillarità degli interventi e includere anche chi ha subito traumi o malattie degenerative recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 1,6 milioni per disabili: 6 nuovi progetti in Brianza Articoli correlati Leggi anche: Finanziati 6 nuovi progetti per persone con disabilità in Brianza: in arrivo 1 milione e 630mila euro A Monza e in Brianza arrivano i nuovi bus ecologici: il piano da 71 milioni di euroUn investimento di oltre 105 milioni di euro che servirà per l'acquisto di nuovi mezzi ecologici e per ammodernare quelli esistenti, con l'obiettivo... Approfondimenti e contenuti su 1 6 milioni per disabili 6 nuovi... Discussioni sull' argomento Finanziati 6 nuovi progetti per persone con disabilità in Brianza: in arrivo 1 milione e 630mila euro; Egm ai raggi X: Dedem prevede nuove acquisizioni all’estero; Per Sergio Ermotti un compenso di 14,9 milioni di franchi; Teo Canzi, il re di Masterchef: Io, il risotto e la zuppa col ‘chiodo’. Il sogno? Dare un’identità alla cucina della Brianza dei laghi. Sprechi Ue per progetti pro Islam: 1,6 milioni per studiare i capelli delle donne musulmanePioggia di fondi europei pro islam? Si parla di un milione e 600 mila euro destinati a un progetto di ricerca sui capelli delle donne musulmane. A denunciarlo è la vicesegretaria della Lega Silvia ... ilgiornale.it Concorezzo capofila di “Brianza in Corte”: cultura, sapori e comunità in rete Il nostro Comune è orgoglioso di guidare “Brianza in Corte”, un palinsesto diffuso di eventi che nel 2026 animerà corti, cascine e luoghi identitari del territorio brianzolo. Grazie al contr facebook