Servizio Civile al via le domande | 130 posti e 64 progetti nel Ferrarese

È stato pubblicato il bando ufficiale per il Servizio Civile nella provincia di Ferrara, aperto a nuove domande. Sono disponibili 130 posti distribuiti su 64 progetti, consultabili sui siti del dipartimento delle Politiche giovanili e del coordinamento provinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara. Le domande si possono presentare attraverso i canali online indicati.

Servizio Civile: 130 posti complessivi per 64 progetti. Questi i numeri per la provincia di Ferrara del bando ufficialmente online sul sito del dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile, nonché sul sito del coordinamento provinciale degli Enti di Servizio Civile di Ferrara. Un'opportunità concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni, che potranno presentare la propria domanda entro le 14 di mercoledì 8 aprile 2026. I progetti avranno una durata tra i 10 e i 12 mesi, prevedono un impegno di 25 ore settimanali (o 1.145 ore annue) e un assegno mensile di 519,47 euro. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma Dol, accessibile con Spid o Cie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Servizio Civile, al via le domande: 130 posti e 64 progetti nel Ferrarese Articoli correlati Gangi, al via le domande del servizio civile: 16 i posti disponibiliIl Comune di Gangi fa sapere che il 24 febbraio scorso è stato pubblicato il nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026, che prevede la selezione... Servizio civile universale, al Parco della Maiella due progetti per i giovani: domande entro l’8 aprileÈ stato pubblicato il nuovo bando 2026 per il Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Aggiornamenti e notizie su Servizio Civile Temi più discussi: Servizio Civile Universale: a Noci una serie di incontri informativi per avvicinare i giovani ai progetti attivi sul territorio; Trentuno posti a Montesilvano per il servizio civile: i dettagli e come candidarsi; Misericordie della Toscana, al via il bando per il servizio civile; Servizio Civile Universale: è aperto il bando per giovani dai 18 ai 28 anni, domanda entro l’8 aprile 2026. Incontro promozionale online venerdì 27 marzo. Servizio Civile Universale: al via le candidature per il progetto Capitani CoraggiosiOpportunità per i giovani a San Benedetto: 6 posti disponibili per attività educative e ricreative. Scadenza l'8 aprile ... rivieraoggi.it Servizio Civile, al via le domande: 130 posti e 64 progetti nella nostra provincia130 posti complessivi per 64 progetti: questi i numeri per la provincia di Ferrara del bando di Servizio Civile Universale, ufficialmente online sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e d ... cronacacomune.it Salve, qualcuno di voi ha effettuato servizio civile presso AVIS Quali mansioni avete svolto - facebook.com facebook Servizio civile in Alta Gallura: 88 posti disponibili, domande entro l’8 aprile x.com