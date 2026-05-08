In Sicilia la Regione stanzia 12 milioni per l’assistenza agli studenti con disabilità delle superiori
In Sicilia, la Regione ha destinato 12 milioni di euro per supportare gli studenti con disabilità delle scuole superiori. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha già impegnato e liquidato 11 milioni di euro, destinandoli a interventi di assistenza e sostegno per gli studenti interessati. Questa misura mira a garantire servizi adeguati per i ragazzi con disabilità durante il percorso scolastico.
L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro a favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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