In Sicilia la Regione stanzia 12 milioni per l’assistenza agli studenti con disabilità delle superiori

In Sicilia, la Regione ha destinato 12 milioni di euro per supportare gli studenti con disabilità delle scuole superiori. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha già impegnato e liquidato 11 milioni di euro, destinandoli a interventi di assistenza e sostegno per gli studenti interessati. Questa misura mira a garantire servizi adeguati per i ragazzi con disabilità durante il percorso scolastico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui