Sarà Pierluigi Magnaschi il prossimo piacentino benemerito

Al direttore del quotidiano “ItaliaOggi”, in passato alla direzione dell’Ansa, dovrebbe andare la benemerenza civica di “Piacenza Primogenita” Andrà molto probabilmente a Pierluigi Magnaschi la benemerenza civica "Piacenza Primogenita d'Italia" per il 2026. Quella del giornalista piacentino è la candidatura sottoscritta da tutto il centrosinistra e da Filiberto Putzu dei Liberali. Primo firmatario il capogruppo dem Andrea Fossati e tra le sottoscrizioni c’è anche quella del sindaco Katia Tarasconi. Nato a Piacenza l'11 febbraio 1941, Magnaschi rappresenta una delle figure più autorevoli e longeve del giornalismo italiano.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

