A Pierluigi Magnaschi la benemerenza civica Piacenza Primogenita

L’8 aprile si è riunita la Commissione incaricata di valutare le candidature per la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”. La riunione, presieduta dalla sindaca e composta dai rappresentanti delle istituzioni comunali, ha esaminato le proposte presentate. Tra i riconoscimenti assegnati, è stato deciso di attribuire il titolo a Pierluigi Magnaschi. La commissione si occupa di valutare i nominativi secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Si è riunita l’8 aprile la Commissione chiamata, come da Regolamento comunale, a valutare le candidature pervenute per la benemerenza civica “Piacenza Primogenita d’Italia”, presieduta dal Katia Tarasconi e composta dalla presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo, dai capigruppo consiliari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Benemerenza civica "Piacenza Primogenita", entro il 20 febbraio le candidatureÈ venerdì 20 febbraio, entro le 12, il termine entro cui far pervenire al Comune di Piacenza - scrivendo, anche da una casella di posta elettronica... Sarà Pierluigi Magnaschi il prossimo piacentino benemeritoAl direttore del quotidiano “ItaliaOggi”, in passato alla direzione dell’Ansa, dovrebbe andare la benemerenza civica di “Piacenza Primogenita” Andrà...