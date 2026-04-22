Nella sala consiliare la premiazione della quinta edizione di Primavera di Versi

Venerdì alle 17:30 nella sala consiliare di Casaluce si terrà la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso di poesia “Primavera di Versi”. L'evento vedrà la partecipazione di autori e pubblico, con premi assegnati ai vincitori del concorso. La manifestazione è stata organizzata per celebrare la poesia e coinvolgere la comunità locale.

Venerdì, alle 17:30, la Sala Consiliare di Casaluce ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia “Primavera di Versi”, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. L’iniziativa è promossa dal Comune di Casaluce in collaborazione con l’APS Pro Loco di Casaluce “Casaluci” ed è.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Alla Normale la premiazione della quinta edizione del Premio Paola BoraVenerdì 27 marzo alle ore 17:00, presso la Scuola Normale Superiore (Aula Stemmi), in Piazza dei Cavalieri si tiene la premiazione della quinta... Leggi anche: Alessandria, “L’Italia in Africa”: conferenza di Alpozzi nella Sala Consiliare della Provincia Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Casaluce celebra la poesia con Primavera di Versi: il 24 aprile la premiazione; La Primavera di Viterbo accende il centro storico con eventi fino a giugno; Un viaggio tra Haydn, Mozart e Wagner: domenica il concerto di primavera; Casatenovo: il 27 un incontro con il direttore di Silea. https://short.do/sERjJa Casaluce. Il 24 aprile la premiazione della quinta edizione di 'Primavera di Versi' - facebook.com facebook