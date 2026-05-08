A Sala al Barro un biglietto speciale per la festa della mamma

Venerdì mattina, la piazza davanti alla scuola dell'infanzia di Sala al Barro si è riempita di sorrisi e colori, mentre i bambini e le insegnanti preparavano un evento speciale in occasione della festa della mamma. Sono stati distribuiti biglietti e piccoli regali, creando un momento di festa e condivisione tra i presenti. L’atmosfera era vivace e gioiosa, con bambini che si sono impegnati in attività dedicate alle mamme.

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La piazza antistante la scuola dell'infanzia di Sala al Barro si è animata di sorrisi, venerdì mattina. Le mamme dei bambini e delle bambine si sono ritrovate fuori dal cancello, in “trepidante attesa che il cancello addobbato per l'occasione con fiori e cuori si aprisse per accoglierle.🔗 Leggi su Leccotoday.it In the 80s, rejected while pregnant, she wins over her in-laws and tames her cold husband! #drama Notizie correlate Studio Longano, per la Festa della Mamma arriva un evento specialeIn occasione della Festa della Mamma 2026, lo Studio Longano Baby di Brusciano (Napoli) presenta un’iniziativa all’insegna della creatività: “Mamma,... Dormire no, sognare sì: lo speciale pigiama party per la Festa della MammaIl pigiama party è una moda senza tempo, che coinvolge bambini e adolescenti di ogni generazione (anche adulti, perché no). Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nova: a Sala al Barro i pentastellati scrivono il programma; Botte sotto il diluvio e fuga in galleria: il video della follia sulla SP51; DOMANI SI INAUGURA LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUA A SALA AL BARRO; Galbiate: inaugurata la nuova casetta dell’acqua a Sala al Barro. A SALA AL BARRO INAUGURATA LA NUOVA CASETTA DELL’ACQUAGALBIATE – Inaugurata con successo la nuova casetta dell’acqua di Galbiate, nel parcheggio di via Staurenghi a Sala al Barro. La casetta è installata da Lario Reti Holding, che si è occupata di acquis ... lecconews.news Inferno di pioggia e violenza a Galbiate: rissa sulla provinciale e fuga shock sui binariScena di caos sulla Provinciale 51 mercoledì pomeriggio: due uomini se le sono date di santa ragione davanti agli automobilisti bloccati, poi uno è sparito in galleria ... leccotoday.it Incidente mortale a Silla di Sassano: perde la vita #PasqualeMorello, 31enne di Sala Consilina. L’impatto si è rivelato fatale nonostante la tempestività dei soccorsi intervenuti nell’area del sinistro Guarda il servizio e leggi l'articolo completo: https://www.infocil - facebook.com facebook Real Sala, scongiurata la penalizzazione x.com