Offerte in alta quota | per gestire il rifugio bastano 750 euro al mese

Il Comune di Pisogne ha pubblicato un avviso pubblico per affidare in concessione la gestione del rifugio Medelet, situato a 1.566 metri di altitudine. Il rifugio, destinato a escursionisti, è di proprietà comunale e la proposta prevede un canone mensile di circa 750 euro. La struttura si trova nella località omonima ed è aperta a chi desidera assumersi la responsabilità di gestirla.

Il rifugio Medelet cerca un gestore: si trova nell'omonima località a 1.566 metri d'altitudine, con destinazione d'uso come Rifugio escursionistico, ed è di proprietà comunale, motivo per cui il Comune di Pisogne ha da poco pubblico un avviso pubblico per l'affidamento in concessione, almeno per 4 anni (dal 2026 al 2030) ma con possibilità di proroga per altri due. "L'iniziativa – fanno sapere dal municipio – mira a valorizzare una struttura di pregio del nostro patrimonio, individuando un gestore capace di garantire la cura dell'immobile e la fruizione dell'area nel rispetto delle normative vigenti e del capitolato e documenti dallo stesso richiamati". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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