In Piemonte arrivano altri 5 distretti del commercio | il bando e i requisiti per i fondi

In Piemonte, la Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 100 mila euro destinato alla creazione di cinque nuovi distretti del commercio. La decisione è stata presa su proposta dell’assessore regionale al Commercio e prevede l’erogazione di fondi per sostenere lo sviluppo di queste aree commerciali. Sono stati definiti i requisiti e il bando per l’accesso ai finanziamenti.

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Centomila euro per cinque nuovi distretti del commercio in Piemonte. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al Commercio Paolo Bongioanni, ha approvato uno stanziamento di 100mila euro destinato alla nascita di cinque nuovi distretti del commercio. Le risorse saranno assegnate.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Angri: Commercio in crisi? Distretti del Commercio, corsa alla svoltaAngri al Bivio: Confesercenti Incalza il Comune sull'Adesione ai Distretti del Commercio Angri si trova di fronte a una decisione cruciale per il... "Fondi regionali per sostenere il commercio in centro?" La Lega chiede chiarimenti sul bando annunciato“Ennesimo annuncio della Giunta Lattuca per bocca dell’assessore Lorenzo Plumari che, nei giorni scorsi, ha reso noto che saranno disponibili fondi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Borse di studio in Piemonte: dalla Regione arrivano altri 4 milioni; Scuole di montagna, arrivano i fondi per salvare le classi: il nuovo bando della Regione; Buoni gli ingressi alle residenze reali sabaude durante il ponte del 1° maggio, più di 4600 al Castello di Agliè; GIROMANGIANDO - Domenica 3 Maggio la seconda edizione della passeggiata enogastronomica a Mongardino. In Piemonte arrivano altri 5 distretti del commercio: il bando e i requisiti per i fondiL'assessore Bongioanni annuncia il nuovo bando: contributi da 20mila euro per combattere la desertificazione commerciale e rilanciare i negozi sotto casa ... novaratoday.it Borse di studio in Piemonte: dalla Regione arrivano altri 4 milioniLa Regione Piemonte aumenta le risorse destinate al diritto allo studio universitario e assegna a Edisu altri 4 milioni di euro. Il nuovo stanziamento servirà a finanziare le borse di studio per 729 s ... torinofree.it La Regione Piemonte vara il salva-sanità, ma i fondi arrivano tagliando welfare e trasporti x.com Alcuni arrivano dal Piemonte, altri dalla Toscana. Tutti per vedere Sant'Efisio e il tripudio di colori degli abiti tradizionali. Sono i visitatori (molti turisti, altrettanti i sardi) che sono partiti da ogni città d'Italia e della Sardegna per poter essere presenti oggi alla proc - facebook.com facebook