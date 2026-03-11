Fondi regionali per sostenere il commercio in centro? La Lega chiede chiarimenti sul bando annunciato

La Lega ha chiesto chiarimenti sulla disponibilità dei fondi regionali annunciati dall’assessore Lorenzo Plumari, che si riferiscono a un bando per sostenere le attività di prossimità nel centro. La comunicazione non fornisce ancora dettagli sui tempi di apertura o sulla data di disponibilità delle risorse, lasciando incertezza tra gli esercenti e le associazioni locali. L’annuncio riguarda un intervento finanziario promosso dalla Giunta Lattuca.

“Ennesimo annuncio della Giunta Lattuca per bocca dell’assessore Lorenzo Plumari che, nei giorni scorsi, ha reso noto che saranno disponibili fondi regionali per ‘sostenere le attività di prossimità in centro’ attraverso un bando, senza tuttavia specificare quando le risorse saranno disponibili. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

