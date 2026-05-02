Verona | il debito scende e la spesa pro capite sale a 337 euro

A Verona, il debito della città è diminuito, mentre la spesa pro capite ha raggiunto i 337 euro. Nei prossimi mesi, verranno impiegati circa 70 milioni di euro per le politiche sociali e altri 41 milioni sono stati destinati ai settori dell’istruzione. Questi fondi sono stati approvati per sostenere vari interventi e progetti nelle rispettive aree, senza ulteriori dettagli sui piani specifici.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 70 milioni destinati alle politiche sociali?. Quali settori riceveranno i 41 milioni stanziati per l'istruzione?. Perché l'imposta di soggiorno è cresciuta dell'11,7% quest'anno?. Come influirà il calo del debito sui servizi per le famiglie?.? In Breve Spesa sociale a 70 milioni e istruzione a 41,3 milioni di euro.. Cultura e turismo ricevono stanziamenti per 28,4 milioni di euro.. Imposta di soggiorno cresciuta dell'11,7% per l'aumento dei visitatori.. Addizionale comunale aumentata del 4,6% per rinnovi contrattuali nazionali.. Il Consiglio Comunale di Verona ha approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2025 con 21 voti favorevoli e 11 contrari, confermando una gestione economica caratterizzata da una riduzione del debito e un forte aumento degli investimenti pubblici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona: il debito scende e la spesa pro capite sale a 337 euro Notizie correlate Monitoraggio dell’azzardo patologico: diminuisce la spesa pro-capite a VicopisanoVicopisano (PI), 13 febbraio 2026 – La spesa pro-capite per il gioco d’azzardo nel Comune di Vicopisano è diminuita: è passata dai 432,71 euro del... Leggi anche: Latina più povera, il reddito pro capite non supera i 19mila euro