Addio a panini e ristoranti | via dei Neri e San Lorenzo stop alle nuove aperture

A Firenze, nel centro storico riconosciuto dall’Unesco, è in atto una decisione che riguarda i locali di ristorazione. La zona di via dei Neri e di San Lorenzo non ospiterà più nuove aperture di paninoteche e ristoranti. Questa scelta si applica esclusivamente alle attività di ristorazione e non interessa altre tipologie di esercizi. La misura è stata annunciata il 19 marzo 2026.

Firenze, 19 marzo 2026 – Nel cuore della Firenze più visitata, quella racchiusa nel perimetro riconosciuto dall’Unesco, arriva finalmente una stretta ferrea. In via dei Neri e in Borgo San Lorenzo, simboli della cosiddetta ’Firenze mangiatoia’, Palazzo Vecchio mette un freno deciso alla proliferazione di attività legate al cibo: sarà infatti vietato il trasferimento di licenze alimentari e di somministrazione anche tra fondi già esistenti nelle stesse strade. La misura è contenuta nel nuovo regolamento di salvaguardia approvato dalla giunta e atteso entro fine aprile al voto del Consiglio comunale. Se confermata, sancirà uno stop netto – per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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