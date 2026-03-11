Brescia scoperti a usare ricette mediche false per farmaci neuropatici | due persone nei guai

A Brescia, due individui sono stati denunciati per aver utilizzato ricette mediche false per ottenere farmaci neuropatici. Le autorità hanno avviato le procedure di espulsione e un ordine di allontanamento dal territorio. Nessun dettaglio sui nomi delle persone coinvolte è stato reso noto. Le indagini sono ancora in corso per approfondire la vicenda.

Due persone sono state denunciate per uso di atti falsi in concorso a seguito di un’indagine della Polizia di Stato. I fatti sono avvenuti a Brescia, dove gli agenti hanno sorpreso i due mentre tentavano di acquistare farmaci con ricette mediche falsificate. Nei confronti dei responsabili sono state adottate misure di prevenzione personale e un ordine di espulsione. Indagine e controlli: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nei giorni scorsi grazie a un’attività investigativa mirata all’individuazione di chi utilizza ricette mediche falsificate o impropriamente impiegate per acquistare farmaci ansiolitici e anticonvulsivanti. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Brescia, scoperti a usare ricette mediche false per farmaci neuropatici: due persone nei guai Articoli correlati Minorenni in sala slot (multa da 13.333 euro), false ricette mediche (due denunce) e taser in strada: la notte in piazza Sabotino a TorinoUn’arma abbandonata per strada, illeciti in una sala slot, droga già acquistata e ancora da fabbricare. Fatture false per oltre 250 milioni di euro: maxi frode nell'edilizia, nei guai 25 personeGrazie all'attività di monitoraggio dei flussi finanziari, i militari del Comando Provinciale della Finanza di Brescia hanno concluso due importanti... Una selezione di notizie su Brescia scoperti a usare ricette... Discussioni sull' argomento Tre tonnellate di carne scaduta scoperti in una macelleria di Brescia: super multa al titolare; Scoperti a rubare gasolio da un passante. Due in manette; Isorella, arrestato 40enne scoperto a coltivare marijuana in garage. È ciò che fa la Poliambulanza, con risparmi in termini economonici e di impatto ambientale. Se ne è parlato nell’ambito della Rete sanitaria bresciana della sostenibilità ambientale che coinvolge 18 enti su invito di Ats - facebook.com facebook Csm, il presidente del Tribunale di Brescia: "Le mie parole manipolate da Meloni. Ecco la verità” x.com