farmaci con ricette false giovane a processo

Un giovane è stato portato in tribunale dopo aver utilizzato ricette false per ottenere farmaci nelle farmacie del Fermano. Secondo le accuse, si recava in diversi negozi di medicina distribuendo documenti falsificati per farsi consegnare medicinali che non avrebbe potuto acquistare con ricette genuine. La vicenda riguarda diverse farmacie coinvolte nelle consegne dei farmaci richiesti con documenti falsificati.

Faceva il giro delle farmacie del Fermano, presentando in ognuna ricette false in modo da farsi consegnare i farmaci a cui altrimenti non avrebbe avuto accesso. Lo stratagemma però non era durato molto tempo e quel giovane era stato smascherato dai carabinieri. L’autore dei fatti, a conclusione delle indagini, è stato alla fine rinviato a giudizio e ora dovrà affrontare un processo. Si tratta di un 32enne di Porto San Giorgio che sarà chiamato a rispondere davanti al giudice del tribunale di Fermo dei reati di falsità materiale, sostituzione di persona e ricettazione. A smascherare il giovane erano stato i militari dell’Arma di Porto San Giorgio che avevano concluso positivamente un’articolata indagine attivata a seguito della segnalazione di un farmacista del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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