Da demoni a demonizzatori la capriola di Bardella che ora invoca il cordone sanitario contro Mélenchon

Bardella ha cambiato tono dopo aver definito i suoi avversari come “demoni” in Parlamento, ora chiedendo un “cordone sanitario” contro Mélenchon. La svolta arriva mentre il politico italiano critica la crescente presenza di posizioni estremiste in Europa e propone misure per isolare le idee che considera pericolose. La sua richiesta si basa su dichiarazioni recenti del leader francese, che ha preso posizione su questioni di politica internazionale. La sua proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alleati politici.

Dall'essere considerati i " demoni" del Parlamento fino a gridare contro la demonizzazione degli avversari. Nel pieno del caos scatenato dall'omicidio dell'attivista di estrema destra Quentin Deranque, il Rassemblement national completa la metamorfosi istituzionale e fa un altro passo avanti nella corsa verso l'Eliseo. L'occasione è drammatica, ma anche una miniera d'oro per il partito di Marine Le Pen che prende l'onda e si prepara a cavalcarla il più possibile. Dopo che per anni sono stati loro i nemici da combattere a qualsiasi costo, ora sgomitano per sembrare i più istituzionali e affidabili della Repubblica.