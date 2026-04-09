Durante un episodio del suo programma televisivo, un’attrice di 51 anni ha condiviso apertamente le proprie esperienze riguardo alle trasformazioni fisiche e alle sfide quotidiane legate alla maternità. Ha parlato di come la vita frenetica, i cambiamenti nel corpo e le sensazioni di non essere più le stesse abbiano influito sulla sua quotidianità. La discussione ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media.

Durante il segmento de The Drew Barrymore Show dedicato al rinnovamento del look di una telespettatrice, che in questo caso era una madre reduce da una faticosa e repentina perdita di peso, la conduttrice ha empatizzato con la donna, condividendo con lei e il pubblico i suoi pensieri sul modo in cui il corpo femminile cambia a seguito della gravidanza. «Ho avuto due parti cesarei, e laggiù sono così malmessa che non posso più indossare molti tipi di pantaloni» ha detto Drew Berrymore immedesimandosi nell'ospite «L'altro giorno stavo camminando per strada con questa camicetta più corta, e non riuscivo a tenere chiusa la giacca. E continuavo a camminare pensando 'Non voglio che nessuno lo veda'». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Drew Barrymore: «Capisco cosa significa avere figli, una vita frenetica, un corpo che cambia e non sentirsi più le stesse»

“Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia, si invecchia”: così Drew BarrymoreSi chiama “Scared to wear” il segmento che Drew Barrymore dedica alle storie degli spettatori sull’accettazione di sé e del proprio corpo.

Avvistata all’uscita degli studi del "The Drew Barrymore Show", Sharon Stone ha proposto un look che sintetizza raffinatezza e praticitàAvvistata all’uscita degli studi del The Drew Barrymore Show, Sharon Stone ha proposto un look che sintetizza alla perfezione raffinatezza, praticità...

Drew Barrymore: «Capisco cosa significa avere figli, una vita frenetica, un corpo che cambia e non sentirsi più le stesse»Nel corso de The Drew Barrymore Show, l'attrice di 51 anni ha raccontato apertamente i cambiamenti provocati dalla gravidanza e dall'età che avanza, aprendosi sull' «invecchiare e sentirsi come se le ... vanityfair.it

Ho fatto due cesarei e lì sotto sono completamente rovinata. Non posso indossare tanti tipi di pantaloni… Capisco cosa si prova quando il corpo cambia, si invecchia ...L'attrice e conduttrice 51enne si sfoga in TV parlando dei cambiamenti del suo corpo dopo la gravidanza e la menopausa ... ilfattoquotidiano.it