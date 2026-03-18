Sharon Stone ha raccontato di aver subito nove aborti spontanei a causa di una condizione genetica che le impediva di avere figli biologici. La attrice ha condiviso il suo percorso personale riguardo alla difficoltà di concepire e ha spiegato di aver deciso di adottare tre figli. La sua storia è stata resa nota attraverso un’intervista in cui ha parlato di questa esperienza.

Cosa sapere della condizione genetica che ha impedito a Sharon Stone di portare a termine le gravidanze Fattore Rh: esattamente che cosa implica la caratteristica genetica di Sharon Stone? Ci sono delle precisazioni da fare. Come riporta il portale di ASST Sette Laghi, «le donne che hanno un gruppo Rh negativo, in gravidanza possono sviluppare una risposta immunitaria (cioè produrre anticorpi, chiamati anti-D) contro i globuli rossi del feto. Questo può accadere solo nel caso in cui il padre del bambino sia Rh positivo e il feto sia Rh positivo. Gli anticorpi materni attaccano e distruggono i globuli rossi del feto: la possibile conseguenza è l’anemia, nota come malattia emolitica del feto, che nei casi più gravi può arrivare a causare morte endouterina. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sharon Stone, che non ha potuto avere figli biologici per via di una caratteristica genetica che le ha causato nove aborti spontanei. Ecco di che cosa si tratta

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