Amway nel 2025 registra una crescita sostenuta fatturato a 7,3 mld di dollari

Nel 2025, Amway ha registrato un fatturato di 7,3 miliardi di dollari, confermando la sua posizione come la più grande azienda di vendita diretta al mondo. La società ha comunicato i risultati finanziari relativi a quell’anno, evidenziando una crescita sostenuta rispetto ai periodi precedenti. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui mercati o le strategie adottate.

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Amway, la più grande azienda di vendita diretta al mondo, ha reso noti i risultati finanziari per il 2025, confermando la propria leadership globale nel settore con un fatturato di 7,3 miliardi di dollari. In un scenario macroeconomico in continua evoluzione, la regione Esan (Europa, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda) ha registrato un fatturato di 439 milioni di dollari nel 2025, segnando un incremento del 3,5% rispetto ai 424 milioni di dollari Usd nel 2024 e confermando un trend sostenuto di crescita negli ultimi anni. Questo risultato riflette una strategia focalizzata sul comparto del wellbeing, una profonda conoscenza delle esigenze dei consumatori locali e la forza della comunità Amway nei diversi mercati della regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Amway, nel 2025 registra una crescita sostenuta, fatturato a 7,3 mld di dollari Leggi anche: Bosch: in 2025 fatturato leggera crescita a 91 mld, cala Ebit Leggi anche: FederlegnoArredo, nel 2025 fatturato filiera a 52,2 mld (+1,4%)