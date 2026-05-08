Il mister della squadra ha affermato che la sua passione per il calcio non si è spenta e che il team continua a credere nel proprio obiettivo. Ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, si siano sempre comportati con serietà e professionalità, mantenendo alta la motivazione. Le dichiarazioni arrivano in un momento cruciale, con la squadra ancora in corsa per la promozione e determinata a dare il massimo nelle prossime partite.

Mister Bisoli, l’ormai ‘famosa’ fiammella è davvero ancora accesa? "Arde. Noi siamo sempre stati professionali, seri, uomini veri. Lo saremo fino all’ultimo minuto del campionato. Io credo che ci siano ancora delle possibilità e la grande risposta del pubblico fa capire bene la situazione. Io non posso che ringraziare i tifosi e dire ai miei calciatori che è per loro che devono dare il massimo". La sconfitta nel derby col Modena è stata una vera mazzata, sotto ogni punto di vista. "Gli ho fatto rivedere le azioni salienti. Il primo tempo è stato brutto: loro hanno fatto gol e sfiorato un’altra occasione, noi abbiamo preso il palo. Nel secondo, invece, agevolati anche dalla loro espulsione, siamo andati molto meglio e a mio avviso meritavamo il pareggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "In campo solo chi ci crede: 15-16 ci sono"

La fin du clan Assad : Chronique d'une dictature effondrée

Notizie correlate

Sunshine Double: dal 1985 solo in 8 ci sono riusciti, ora Sinner, finalista a Miami, ci prova dopo FedererJannik Sinner è a un passo da un traguardo che appartiene a pochissimi eletti nella storia del tennis: vincere il Sunshine Double, ovvero conquistare...

Leggi anche: LIVE Moto2, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: il via alle 7.15 italiane. Vietti ci crede

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Intelligenza artificiale: non sostituirà il medico e l’odontoiatra, ma solo chi non la saprà usare; Benny Cup, a Ciriè una giornata all'insegna della prevenzione oncologica attraverso lo sport; Solo i credenti compiono il bene? La risposta cristiana; Benny Cup, a Ciriè il calcio si fa solidarietà: centinaia di bambini in campo per la prevenzione oncologica.

In campo solo chi ci crede: 15-16 ci sonoBisoli: Obbligatorio giocare alla morte fino all’ultimo minuto perché esistono delle possibilità. Lo dobbiamo a questo pubblico eccezionale ... sport.quotidiano.net

In campo questa sera per la penultima in casa! - facebook.com facebook

Silenzio, parla Nole Novak Djokovic torna in campo dopo quasi due mesi di assenza dal circuito. Nella conferenza stampa alla vigilia del debutto agli Internazionali d’Italia 2026 ha parlato della richiesta dei giocatori di avere montepremi più equi con i ricavi x.com