In campo solo chi ci crede | 15-16 ci sono

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mister della squadra ha affermato che la sua passione per il calcio non si è spenta e che il team continua a credere nel proprio obiettivo. Ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, si siano sempre comportati con serietà e professionalità, mantenendo alta la motivazione. Le dichiarazioni arrivano in un momento cruciale, con la squadra ancora in corsa per la promozione e determinata a dare il massimo nelle prossime partite.

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Mister Bisoli, l’ormai ‘famosa’ fiammella è davvero ancora accesa? "Arde. Noi siamo sempre stati professionali, seri, uomini veri. Lo saremo fino all’ultimo minuto del campionato. Io credo che ci siano ancora delle possibilità e la grande risposta del pubblico fa capire bene la situazione. Io non posso che ringraziare i tifosi e dire ai miei calciatori che è per loro che devono dare il massimo". La sconfitta nel derby col Modena è stata una vera mazzata, sotto ogni punto di vista. "Gli ho fatto rivedere le azioni salienti. Il primo tempo è stato brutto: loro hanno fatto gol e sfiorato un’altra occasione, noi abbiamo preso il palo. Nel secondo, invece, agevolati anche dalla loro espulsione, siamo andati molto meglio e a mio avviso meritavamo il pareggio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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