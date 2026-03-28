Dal 1985, solo in otto hanno completato il Sunshine Double, la doppia vittoria nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Dopo aver raggiunto la finale a Miami, il tennista italiano si prepara a tentare questa impresa, che solo alcuni grandi del passato sono riusciti a realizzare, tra cui Roger Federer.

Jannik Sinner è a un passo da un traguardo che appartiene a pochissimi eletti nella storia del tennis: vincere il Sunshine Double, ovvero conquistare consecutivamente i due Masters 1000 che si disputano a marzo negli Stati Uniti, Indian Wells e Miami. Un’impresa che richiede resistenza fisica, continuità mentale e una capacità di dominare la concorrenza per settimane consecutive sui campi veloci americani. Tutto questo è stato possibile grazie alla finale di Miami conquistata poche ore fai ai danni di Zverevev. Ora si deciderà tutto nella supersfida di domani contro il ceco Ji?í Lehe?ka. Il Sunshine Double è diventato un obiettivo riconoscibile solo dal 1985, anno in cui il Miami Open venne inaugurato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sunshine Double: dal 1985 solo in 8 ci sono riusciti, ora Sinner, finalista a Miami, ci prova dopo Federer

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