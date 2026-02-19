ISEE 2025 oltre 11 milioni di DSU presentate con incremento di 600.000 unità | il valore medio si attesta a 17.639 euro quasi quattro milioni di famiglie sotto la soglia dei 10.000

Nel 2025, sono state presentate oltre 11 milioni di DSU per richiedere l’ISEE, con un aumento di 600.000 rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle famiglie, circa quattro milioni, ha un patrimonio inferiore ai 10.000 euro. Il valore medio dell’indicatore si aggira intorno ai 17.639 euro, indicando che molte famiglie con redditi bassi richiedono assistenza. La crescita delle richieste dimostra un interesse crescente verso le agevolazioni sociali e le misure di sostegno economico. Questa tendenza si riflette anche nell’aumento delle pratiche presentate.