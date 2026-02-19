ISEE 2025 oltre 11 milioni di DSU presentate con incremento di 600.000 unità | il valore medio si attesta a 17.639 euro quasi quattro milioni di famiglie sotto la soglia dei 10.000
Nel 2025, sono state presentate oltre 11 milioni di DSU per richiedere l’ISEE, con un aumento di 600.000 rispetto all’anno precedente. La maggior parte delle famiglie, circa quattro milioni, ha un patrimonio inferiore ai 10.000 euro. Il valore medio dell’indicatore si aggira intorno ai 17.639 euro, indicando che molte famiglie con redditi bassi richiedono assistenza. La crescita delle richieste dimostra un interesse crescente verso le agevolazioni sociali e le misure di sostegno economico. Questa tendenza si riflette anche nell’aumento delle pratiche presentate.
Nel 2025 le dichiarazioni sostitutive uniche presentate per ottenere l'ISEE hanno raggiunto quota 11.032.564, con una crescita di oltre 600.000 unità rispetto alle 10,37 milioni del 2024. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Libri di testo, Valditara: “Fondo incrementato a 139 milioni. Nuovo stanziamento 20 milioni annui per famiglie con ISEE fino a 30.000 euro”Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un incremento del fondo per i libri di testo, portandolo a 139 milioni di euro.
Manovra 2026, stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano. Il programma di mobilità nazionale riservato a studenti con ISEE sotto i 50.000 euroPer il 2026, sono stati stanziati 3 milioni di euro per il fondo Erasmus italiano, destinato a studenti con ISEE sotto i 50.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bonus elettrodomestici; L’esclusione dei titoli di Stato allarga la platea dell’Isee; ISEE sbagliato e nuove regole: che fare?; Dentisti, le agevolazioni per cure odontoiatriche attive nel 2026.
Osservatorio INPS: nel 2025 oltre 11 mln di dichiarazioni ISEEIl ricorso all'ISEE ha registrato un sensibile incremento nel corso del 2025, secondo i dati recentemente pubblicati dall'Osservatorio INPS ... ilmetropolitano.it
Inps, nel 2025 aumentano dichiarazioni per Isee, superano 11 milioniNel 2025 le dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate per ottenere l'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) sono state 11.032.564, in crescita di oltre 600mila unità rispetto ... ansa.it
Nel 2025 aumentano le dichiarazioni per l'Isee, superano 11 milioni. Inps, valore medio a 17.639,68 euro, oltre 4 milioni sotto i 10mila euro #ANSA x.com
MARTINA FRANCA - Da 3 anni visite gratuite ai cittadini con Isee sotto 10.000 euro, oltre 1.500 prestazioni nell’ultimo anno facebook