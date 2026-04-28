Da azienda di famiglia a realtà internazionale made in Brianza così Gricar punta a 22 milioni di fatturato

Una storia iniziata 55 anni fa come impresa di famiglia e cresciuta fino a diventare una realtà internazionale con sede in Brianza. Attualmente, l’azienda impiega circa 75 lavoratori e nel 2025 ha registrato un fatturato superiore ai 19 milioni di euro. L’obiettivo è arrivare a raggiungere 22 milioni di euro di fatturato nei prossimi anni.

Da azienda familiare a realtà industriale internazionale. Una storia lunga 55 anni, 75 dipendenti e un fatturato che ha superato i 19 milioni di euro nel 2025. Gricar Chemical ora dalla Brianza guarda alla Spagna e punta a crescere ancora, con la previsione di chiudere il nuovo anno con un.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'azienda fatta fallire e il sequestro da 5 milioni: così è stato fermato il re dell'e-commerce della Brianza Datacol punta alla Spagna: 2 milioni da Finest per rafforzare la rete distributiva e il fatturato.Finest, la finanziaria del Nordest, sostiene con un investimento complessivo di 2 milioni di euro il piano di espansione in Spagna del Gruppo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Lait a.Mare eleganza, stile, talento con il mare protagonista; Al servizio di oltre 30mila cittadini. La Casa di Comunità è pronta. Investimento da un milione e mezzo; Design Week 2026, fino a domenica le visite a Villa Borsani a Varedo: dal tavolo coi campanelli per i commensali allo scrittoio ricurvo; Nel calcio dei… fondi, la favola italiana del Frosinone made in Ciociaria. Da azienda di famiglia a realtà internazionale made in Brianza, così Gricar punta a 22 milioni di fatturatoIl 58% del giro d’affari arriva dall’estero ma il marchio resta tra le poche realtà indipendenti del settore non controllate da gruppi stranieri. Chi c'è alla guida dell'azienda e quali sono i prossim ... monzatoday.it La crisi delle aziende di Monza e Brianza. - facebook.com facebook Primi temporali della stagione sulla Lombardia. Nella serata di domenica 19 aprile alcuni fenomeni hanno interessato la zona tra la Brianza e il milanese, accompagnati da consistenti grandinate. A Varedo (Monza e Brianza) sono caduti chicchi grandi come p x.com