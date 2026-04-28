Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa 2,2 milioni di Imu non pagata

Toscana Aeroporti non ha versato circa 2,2 milioni di euro di IMU al Comune di Pisa negli ultimi sedici anni. L'importo non pagato riguarda la tassa sugli immobili che l'azienda avrebbe dovuto corrispondere durante questo periodo. La questione riguarda una somma che si è accumulata nel tempo a causa dei mancati versamenti, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali.

"Ammonta a 2 milioni e 200mila di euro l'importo che Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa per mancati versamenti Imu nel corso di circa 16 anni. Si tratta di una situazione semplicemente inammissibile che rendiamo pubblica grazie ad una interrogazione fatta dal nostro gruppo consiliare".🔗 Leggi su Pisatoday.it

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