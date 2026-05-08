Un dirigente di un’istituzione finanziaria ha affermato che le imprese familiari stanno affrontando difficoltà nel reperire fondi per sostenere progetti di espansione, digitalizzazione e innovazione. Secondo quanto dichiarato, la Borsa si configura come il partner più adatto per finanziare iniziative a lungo termine, rispondendo alle esigenze di crescita di queste imprese. La dichiarazione si inserisce in un momento di attenzione crescente verso le strategie di finanziamento delle aziende di famiglia.

“Le sfide delle imprese familiari in questo momento sono la canalizzazione dei fondi verso dei progetti che riguardano l’espansione, la digitalizzazione e l’innovazione e la Borsa rappresenta il partner migliore per finanziare dei progetti di lungo periodo. Perché in primis la Borsa non vuol dire cedere l’azienda ad un terzo, come avviene se uno decide di entrare in una relazione con un private equity ma con un’apertura di capitale in media del 25%, quindi l’imprenditore si tiene il 75% accesso a dei capitali, accesso al mercato che gli chiede di strutturarsi, di rafforzarsi proprio per riuscire a deliverare quello che è il progetto di medio lungo termine”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Imprese, Testa: "Borsa partner migliore per finanziare progetti lungo periodo"

The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today

Notizie correlate

Leggi anche: Fondo di 1,2 milioni per finanziare 14 progetti. Dalle imprese al sociale

Leggi anche: Colombe in vendita per finanziare progetti nei quartieri difficili

Una raccolta di contenuti

Imprese, Testa: Borsa partner migliore per finanziare progetti lungo periodo(LaPresse) Le sfide delle imprese familiari in questo momento sono la canalizzazione dei fondi verso dei progetti che riguardano l'espansione, ... stream24.ilsole24ore.com

Salone del Risparmio 2026, Fabrizio Testa (Borsa Italiana): così Piazza Affari sarà accessibile al retail fin dalle ipoTra le iniziative in cantiere ci sono il rafforzamento dei fondi Pir e la possibilità di investire in modo autonomo e digitale in azioni già dalla fase di ipo. Gregorio De Felice (Eurizon): ma la prio ... milanofinanza.it