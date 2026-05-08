Fondo di 1,2 milioni per finanziare 14 progetti Dalle imprese al sociale

Un fondo di 1,2 milioni di euro è stato destinato a sostenere 14 progetti rivolti principalmente a giovani under35. L'iniziativa è promossa dal Gruppo e dalla Fondazione Cap e mira a coprire ambiti che spaziano dalle imprese al sociale. I progetti scelti sono stati selezionati per il loro impatto e si concentrano su diverse aree di intervento. La ripartizione dei fondi avviene in modo da favorire varie tipologie di iniziative.

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Quattordici progetti da finanziare con un investimento da 1,2 milioni di euro. È un programma tutto pensato per gli under35 quello promosso da Gruppo e Fondazione Cap. Da giugno ognuno dei Comuni soci potrà presentare un solo piano, per vincere un bando che coprirà fino a un biennio. "L’obiettivo è sostenere progettualità dedicate ai giovani, agli spazi di comunità, alla partecipazione locale, rafforzando la capacità dei territori di attivare risposte – ha spiegato il presidente Yuri Santagostino -. Siamo partiti dalla ricognizione nell’area metropolitana: scarsa presenza di imprese giovanili e in particolare al femminile, elevata dispersione scolastica e scarsa presenza di biblioteche".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondo di 1,2 milioni per finanziare 14 progetti. Dalle imprese al sociale Cardano is Spending 350M ADA: Here is Where the Money is Going Notizie correlate Leggi anche: Puglia: “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali Fondi Ue, presentati 52 progetti per 484 milioni di euro per l'avviso Step: "Dalle imprese forte risposta"“Il numero di progetti presentati per l'avviso Step dimostra la forte risposta da parte del sistema produttivo alle opportunità messe in campo dalla... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fondo Prima Casa; Riduzione della parte stabile del fondo risorse decentrate dopo il CCNL 23.2.2026; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Risultati Staffetta 4x7,5 km donne - Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fondo di 1,2 milioni per finanziare 14 progetti. Dalle imprese al socialeQuattordici progetti da finanziare con un investimento da 1,2 milioni di euro. È un programma tutto pensato per ... ilgiorno.it Il fondo IPO Club 2 di Azimut ed Electa Ventures supera l'obiettivo di 100 mlnDopo il successo della prima edizione di IPO Club, che ha generato una performance lorda superiore al 54%, il Gruppo Azimut ed Electa Ventures annunciano il closing a oltre 100 milioni di euro di IPO ... milanofinanza.it Soranzo (FdI): “#dirittoallostudio, ho depositato un progetto di legge sul servizio abitativo: un fondo di garanzia regionale per abbattere il caro-affitti e tutelare studenti e proprietari” tinyurl.com/v4882m7k - facebook.com facebook Trovati 170 Kg di hashish nascosti in un doppio fondo di un tir sbarcato a #Savona: #Carabinieri arrestano autista e sequestrano la sostanza stupefacente carabinieri.it/in-vostro-aiut… x.com