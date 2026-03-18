In diversi quartieri di Milano Est, come Cernusco e Pioltello, alcune persone stanno vendendo colombe con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare progetti rivolti ai giovani delle zone periferiche. Si tratta di iniziative spontanee che coinvolgono ragazzi che si impegnano per sostenere altre giovani generazioni nelle aree più problematiche. Le vendite si svolgono in vari punti della città e sono rivolte alla collettività.

Ragazzi che aiutano ragazzi delle periferie difficili di Milano Est. Prima Cernusco, adesso Pioltello. E si autofinanziano: il 25 marzo in Confcommercio Milano, alle 17, ci sarà la vendita benefica delle " Colombe di quartiere ", i fondi serviranno a finanziare i progetti che fanno rifiorire i rioni che si preferisce etichettare piuttosto che capire. Si ricomincia dai giovani, Quartiere Tre Torri è stato il primo nel lontano 2018, sul Naviglio. A idearlo, Andrea "Tyson" Pasqualetti, che ci abitava, oggi ha 25 anni. "Una zona ben lontana dalla Cernusco bene che domina lo storytelling della città – racconta –, è nato tutto dalla strada e dalla voglia di riqualificare quel che ci stava intorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colombe in vendita per finanziare progetti nei quartieri difficili

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