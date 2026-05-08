Imprese Raffaele Wildix | Grazie a formazione migliorata gestione risorse

Un rappresentante di un'azienda del settore tecnologico ha dichiarato che, da oltre dieci anni, utilizza il metodo Merenda come parte della propria organizzazione. Ha aggiunto di aver adottato questa metodologia quando si è unito all'azienda quattro anni fa, e che grazie a una formazione migliorata, l'impresa riesce a gestire meglio le risorse interne. La testimonianza riguarda l'impegno nel mantenere e rafforzare le pratiche di formazione e gestione.

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Milano, 8 mag.(Adnkronos) - “La nostra realtà segue il metodo Merenda da oltre dieci anni, esso era infatti già parte integrante della struttura organizzativa quando sono entrato in azienda quattro anni fa. Per quanto riguarda il mio percorso personale, ho riscontrato un miglioramento concreto soprattutto nella gestione del partner e delle risorse. I percorsi formativi mi hanno aiutato a rendere il lavoro più efficiente, a velocizzare alcuni processi decisionali e ad avere una gestione organizzativa più efficace”. Sono le parole di Domenico Raffaele, Partner Development Manager Wildix, in occasione della prima edizione del Metodo Merenda Business Awards 2026, l'evento nazionale dedicato alla valorizzazione, alla formazione e alla crescita strategica delle Piccole e Medie Imprese italiane, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, Raffaele (Wildix): "Grazie a formazione migliorata gestione risorse" Notizie correlate Imprese e talenti, a Forlì un evento su Pda Assessment e gestione delle risorse umane"Sempre più spesso – dichiara Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì - le nostre imprese, ma in generale le imprese forlivesi si trovano... Fotocamera pixel migliorata grazie a queste impostazioniQuesto testo analizza come massimizzare l’uso della fotocamera del Google Pixel tramite modifiche mirate e controlli avanzati, offrendo indicazioni...