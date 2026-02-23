fotocamera pixel migliorata grazie a queste impostazioni

Un aggiornamento software ha migliorato la qualità delle foto sui dispositivi Pixel, grazie a nuove impostazioni di controllo. Questa modifica deriva dalla necessità di offrire agli utenti maggiore precisione nelle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. La guida spiega come regolare le impostazioni manuali per ottenere scatti più nitidi e dettagliati. Chi utilizza il Pixel può così sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera, anche senza accessori aggiuntivi.

Questo testo analizza come massimizzare l’uso della fotocamera del Google Pixel tramite modifiche mirate e controlli avanzati, offrendo indicazioni pratiche per ottenere risultati di alto livello. Si esplorano impostazioni che affiancano la potenza della fotografia computazionale a una gestione manuale accurata, per una resa fotografica più completa e professionale. abilitare le immagini RAW. Nel tempo, la fotocamera Pixel mostra una resa notevole con JPEG, ma la possibilità di salvare anche dati RAW permette di lavorare con l’immagine in modo non distruttivo. per attivare questa funzione, si accede all’ app fotocamera, si apre l’ impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio) e si seleziona controllo RAWJPEG. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

