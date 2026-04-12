12 aprile il tramezzino compie 100 anni Artusi e D’Annunzio nella sua storia

Da lanazione.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 aprile 2026 segna il centesimo anniversario del tramezzino, un classico dello street food italiano. La sua storia si intreccia con figure di rilievo come Artusi e D’Annunzio, che hanno influenzato la cultura gastronomica del paese. Nel corso di un secolo, questo panino ha mantenuto la sua popolarità, diventando un simbolo di semplicità e gusto. La ricorrenza viene celebrata con iniziative e riflessioni sul ruolo di questo spuntino nella tradizione culinaria nazionale.

Firenze, 12 aprile 2026 – Il re degli spuntini quest’anno compie un secolo di vita. E anche se non parlava di 'tramezzino' vero e proprio, ma della versione italiana del panino farcito, Pellegrino Artusi nel suo celebre manuale ‘La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene’ (1891) faceva riferimento a dei “tramessi” (spesso indicati anche come tramezzi o piatti di mezzo) definibili come stuzzichini, antipasti o piccole pietanze servite tra una portata principale e l'altra. Ma il vero e autentico tramezzino nacque a Torino e questa è la sua storia in cui mancano le curiosità, a cominciare dal fatto che venne battezzato da Gabriele D’Annunzio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - 12 aprile, il tramezzino compie 100 anni. Artusi e D’Annunzio nella sua storia

Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anniAlzi la mano chi, oltre chi scrive (eh eh), a volte pranza con un tramezzino e un contorno di verdure.

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