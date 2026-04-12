12 aprile il tramezzino compie 100 anni Artusi e D’Annunzio nella sua storia

Il 12 aprile 2026 segna il centesimo anniversario del tramezzino, un classico dello street food italiano. La sua storia si intreccia con figure di rilievo come Artusi e D’Annunzio, che hanno influenzato la cultura gastronomica del paese. Nel corso di un secolo, questo panino ha mantenuto la sua popolarità, diventando un simbolo di semplicità e gusto. La ricorrenza viene celebrata con iniziative e riflessioni sul ruolo di questo spuntino nella tradizione culinaria nazionale.

Firenze, 12 aprile 2026 – Il re degli spuntini quest’anno compie un secolo di vita. E anche se non parlava di 'tramezzino' vero e proprio, ma della versione italiana del panino farcito, Pellegrino Artusi nel suo celebre manuale ‘La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene’ (1891) faceva riferimento a dei “tramessi” (spesso indicati anche come tramezzi o piatti di mezzo) definibili come stuzzichini, antipasti o piccole pietanze servite tra una portata principale e l'altra. Ma il vero e autentico tramezzino nacque a Torino e questa è la sua storia in cui mancano le curiosità, a cominciare dal fatto che venne battezzato da Gabriele D’Annunzio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 12 aprile, il tramezzino compie 100 anni. Artusi e D’Annunzio nella sua storia Lo «spezzafame» diventato icona. Il tramezzino compie cent’anniAlzi la mano chi, oltre chi scrive (eh eh), a volte pranza con un tramezzino e un contorno di verdure. Dopo un secolo vissuto in Sicilia, Salvatore compie 100 anni a Como lontano dalla sua amata MilenaDopo quasi un secolo trascorso nella sua amata Sicilia, Salvatore Palumbo ha festeggiato i 100 anni a Como.