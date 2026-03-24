Il 25 marzo, alle 9.30, si terrà presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati un convegno dedicato ai 100 anni di Inpgi. L’evento si concentrerà sulla storia della previdenza nel giornalismo italiano e vedrà la partecipazione di Giorgio Mulè. La discussione si svolgerà nel contesto di un incontro pubblico che coinvolgerà rappresentanti istituzionali e professionali del settore.

Giorgio Mulè ROMA – Mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolgerà il convegno “100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano”. Si prevede nell’occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “100 anni di Inpgi: viaggio nella storia della previdenza del giornalismo italiano”, convegno con Mulè

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