Banca Alta Toscana cresce | Più vicini a famiglie e imprese

La banca locale ha annunciato un utile netto di 16 milioni di euro, risultato che conferma il trend di crescita iniziato quattro anni fa. Nel periodo, il totale dell’utile ha superato i 65 milioni di euro, portando il patrimonio a 155 milioni di euro. La banca ha anche comunicato di aver rafforzato il rapporto con famiglie e imprese, consolidando la propria presenza sul territorio.

Un utile netto di 16 milioni di euro, che conferma il trend registrato nel quadriennio, durante il quale la crescita complessiva ha superato i 65 milioni di euro, per un patrimonio attuale di 155 milioni di euro. E’ con questi numeri che Banca Alta Toscana ha chiuso il bilancio relativo al 2025. L’istituto di credito cooperativo, che conta oltre 11 mila soci e più di 50 mila clienti, fa sapere di aver confermato il proprio ruolo sul territorio supportando famiglie e imprese con oltre 195 milioni di nuovo credito erogato nell’anno. "Fare utili per una banca di credito cooperativo significa aumentare il patrimonio, accrescere la sicurezza e...🔗 Leggi su Lanazione.it

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