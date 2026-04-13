Proprietà rossonera inesperta? Casillo chiarisce | Colpa della maledetta fretta di acquisire il Foggia

Il Calcio Foggia 1920 si trova in una posizione complicata a due giornate dalla fine del campionato, occupando la penultima posizione in classifica con otto punti di svantaggio dal Giugliano, che al momento rappresenta l’ultima squadra da evitare per evitare i play-out. La squadra, guidata da una proprietà considerata inesperta, ha recentemente ricevuto commenti da parte di un suo rappresentante, che ha attribuito le difficoltà alla fretta nel completare l’acquisizione del club.

Quando mancano due turni di campionato, il Calcio Foggia 1920 è terzultimo in classifica, a otto punti dal Giugliano, momentaneamente il distacco minimo per poter disputare i play-out proprio contro i campani. Latina e Picerno sono a quota 36, Sorrento e Cavese a 37 lunghezze. Il pareggio.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Il Foggia volta pagina, l'annuncio di Casillo: "C'è il nullaosta dal Tribunale, presto l'atto definitivo"E' ormai prossimo il perfezionamento del passaggio del Calcio Foggia 1920 agli imprenditori foggiani Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto.