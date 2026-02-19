Business care international award le eccellenze italiane che illuminano il mondo

Il Business Care International Award è tornato, quest’anno alla sua ottava edizione, a causa dell’interesse crescente verso le aziende che promuovono valori etici e innovativi. La manifestazione premia imprese e personalità italiane che, con progetti concreti, migliorano la società e rafforzano l’immagine del nostro Paese nel mondo. Tra i riconoscimenti assegnati ci sono iniziative sostenibili e innovazioni tecnologiche che favoriscono lo sviluppo locale. La cerimonia si svolgerà a Milano, coinvolgendo molte realtà che si distinguono nel panorama internazionale.

(Adnkronos) – Torna il Business care international award, giunto alla sua ottava edizione, un riconoscimento che dal 2019 celebra personalità, istituzioni e organizzazioni che attraverso il proprio impegno quotidiano contribuiscono a costruire un mondo migliore, guidati da valori come etica, innovazione, cultura e una visione del business orientata al bene comune.