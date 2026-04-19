Il 19 maggio 2026 a Milano si terrà la sedicesima edizione dei Le Fonti Awards®, un evento internazionale che si svolgerà presso Palazzo Mezzanotte, la sede storica della Borsa Italiana. L'appuntamento riunirà CEO e rappresentanti di aziende per discutere di business e innovazione. La manifestazione si svolge nella capitale economica italiana, presso un edificio simbolo del settore finanziario.

Milano ospiterà il 19 maggio 2026 la sedicesima edizione dei Le Fonti Awards®, un evento di rilievo internazionale che si terrà presso Palazzo Mezzanotte, la sede storica della Borsa Italiana. L’appuntamento mira a consolidare il posizionamento strategico di aziende e professionisti all’interno di un mercato globale in continua evoluzione, fungendo da catalizzatore per connessioni ad alto valore tra decisori e stakeholder. Il contesto milanese diventerà il fulcro di un ecosistema progettato per generare crescita attraverso il networking di alto livello. Non si tratterà di una semplice celebrazione, ma di una piattaforma strutturata per facilitare incontri tra i principali executive e i leader che guidano i vari settori industriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il vertice dei CEO: business e innovazione a Palazzo Mezzanotte

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