Imprenditore Gabriel Batista scomparso dopo piena del fiume | resti trovati nello stomaco di un coccodrillo in Sudafrica

Un imprenditore di 59 anni è scomparso nel Sudafrica dopo essere rimasto intrappolato con la sua vettura su un ponte sul fiume Komati, allagato dalle forti piogge. Dopo giorni di ricerche, i resti dell’uomo sono stati trovati all’interno dello stomaco di un coccodrillo. Le autorità locali hanno confermato l’identificazione delle carcasse e la presenza di frammenti umani tra i resti dell’animale.

Il 59enne Gabriel Batista, proprietario di un hotel nelle vicinanze, era rimasto bloccato con la sua vettura mentre attraversava un ponte sul fiume Komati in piena per le forti piogge. Durante le ricerche la polizia locale ha individuato un coccodrillo con una pancia enorme e ha deciso di catturarlo trovando nel suo stomaco i resti dell'uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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