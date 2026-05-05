Sudafrica | resti umani e scarpe nello stomaco di un coccodrillo

In Sudafrica, un coccodrillo è stato catturato e analizzato dopo che nel suo stomaco sono stati trovati sei resti umani e diverse scarpe. Le autorità stanno indagando sulle circostanze delle morti e sulle persone scomparse nel fiume Crocodile. Le scarpe rinvenute sono state sequestrate come prove, mentre si cercano eventuali collegamenti tra i resti umani e le persone scomparse nella zona.

? Cosa scoprirai Cosa nascondevano le sei scarpe trovate nello stomaco del rettile?. Chi sono le altre persone scomparse nel Crocodile River?. Come ha fatto il predatore a inghiottire così tanti oggetti personali?. Perché i test del DNA sono decisivi per il caso Batista?.? In Breve Coccodrillo di 500 kg e 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River vicino Komatipoort.. Johann Potgieter ha guidato l'operazione subacquea con elicottero nella provincia Mpumalanga.. Nello stomaco sono state rinvenute sei calzature spaiate oltre ai resti umani.. Batista era scomparso il 27 aprile dopo l'incidente alla Ford Ranger.. Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 500 kg abbattuto nel Crocodile River, vicino a Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga, in Sudafrica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Resti umani nello stomaco di un coccodrillo: «Pasto abbondante, trovate 12 scarpe nello stomaco»

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