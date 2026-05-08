Impianti sportivi l' assessore Lari | Gaiofana i soldi li metterà il Comune E riapriremo lo stadio del baseball

L’assessore comunale ha annunciato che i fondi necessari per gli impianti sportivi di Gaiofana saranno assicurati dal Comune. Inoltre, è prevista la riapertura dello stadio dedicato al baseball, dopo un periodo di chiusura. La questione degli impianti sportivi e delle strutture per il calcio giovanile torna a essere al centro dell’attenzione politica in città.

La carenza di impianti sportivi e le difficoltà del calcio giovanile tornano al centro del dibattito politico riminese. A riaccendere il confronto è stata la Commissione Controllo e Garanzia richiesta dal consigliere comunale Matteo Angelini (M3v), durante la quale l’assessore allo Sport, Michele.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Impianti sportivi e convenzioni. Il Comune tende la mano alle societàI gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno firmando il rinnovo delle convenzioni in scadenza.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Comune avvia la permuta con Aspes per completare la piscina di via Togliatti e per la riqualificazione dello stadio Benelli; Parte la gara per la concessione in gestione di tre impianti sportivi; Via Iseo: iniziati i lavori per la costruzione della nuova palestra; Agli impianti sportivi è partita la rivoluzione di spazi e servizi.

Porto San Giorgio, l'assessore Senzacqua: «Impianti sportivi tutti da rifare, abbiamo ereditato un disastro»Sport al via, le squadre stanno riprendendo l’attività agonistica, con la preparazione atletica e con settembre dovranno riprendere anche gli allenamenti con gli orari definitivi. Martedì sera, si è ... corriereadriatico.it

Gela, corsa contro il tempo per gli impianti sportiviUna corsa contro il tempo che riguarda non soltanto lo sport gelese, ma anche il futuro di due opere considerate fondamentali per il territorio. goalsicilia.it

Rivarolo Canavese, è tempo di dare una svolta ai campi sportivi di via Merlo Un nostro lettore ci ha inviato una lettera che solleva importanti questioni sulla condizione degli impianti. Scopri di più e unisciti alla discussione: [Link all'articolo](https://www.qu - facebook.com facebook

"Con il Coni aggiorniamo la conoscenza degli impianti sportivi della regione per programmare interventi e risorse”. Così il vicegovernatore con delega allo #Sport di #RegioneFVG @MarioAnzil dopo l’ok della Giunta tinyurl.com/2kvwspm3 x.com