Il Comune si riappropria dello stadio del baseball l' amara sorpresa | Lo abbiamo trovato devastato

Il Comune ha ripreso il controllo dello stadio del baseball, trovandolo in condizioni di completo abbandono. Bagni distrutti, impianti danneggiati e un forte disordine sono stati rilevati al momento del rientro. La gestione è stata ufficialmente riconsegnata all’amministrazione dopo l’emanazione di un’ordinanza cautelare in seguito a una sentenza definitiva del Consiglio di Stato.

Durante il sopralluogo trovati locali disordinati e impianti danneggiati. La famiglia dell’ex gestore sarà ospitata temporaneamente in albergo, il Comune: "Volevano occupare l'appartamento senza alcun titolo" Bagni distrutti, impianti danneggiati, grande disordine. Così è stato ritrovato lo stadio del baseball: che torna in possesso dell’amministrazione dopo l'ordinanza cautelare della sentenza definitiva del Consiglio di Stato. A illustrare la situazione direttamente gli uffici di palazzo Garampi dopo che giovedì mattina (5 marzo) funzionari e tecnici comunali, con il supporto delle forze dell'ordine e della Polizia locale, hanno preso possesso dell'impianto sportivo di via Monaco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Stadio baseball, i giudici: "Torni al Comune"Che sia questo il fuoricampo decisivo? Lo sperano a Palazzo Garampi, dopo l’ennesima sentenza sulla vicenda dello stadio del baseball.

Leggi anche: Stadio Maradona, il Comune: “Abbiamo presentato il progetto alla Figc, col primo anello a ridosso del campo”

Una raccolta di contenuti su Il Comune si riappropria dello stadio....

Discussioni sull' argomento Tra gli attivisti del MuBasta: Questa è la lotta simbolo di un intero quartiere che si riappropria del parco. Il taglio degli alberi straziante; All’Africa Media Festival di Nairobi il continente si riappropria della sua narrazione; Bologna, Pilastro sotto sgombero: polizia contro il quartiere che difende il suo parco; Messina si riappropria del mare, ecco come sarà la terrazza panoramica di fronte al porto.

Como, riapre (per pochissimo) il gioiello razionalista. Occasione per capire se l’assessore ha ragione o noIl razionalismo comasco si riappropria di uno dei suoi simboli più preziosi, almeno per mezza giornata. Grazie a un accordo tra gli Assessorati alla Cultura e alle Opere Pubbliche del Comune di Como e ... comozero.it

E' accaduto all'altezza del Km 14+800 nel comune di Castelnuovo Berardenga - facebook.com facebook

Vino comune spacciato per Dop e Igp. La maxi frode che riguarda tutta l'Italia - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com