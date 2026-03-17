Convegno ' Voce al Caregiver' Ilaria Cucchi | Stato assente cittadini si sostituiscono a istituzioni – Il video

Durante un convegno dedicato ai caregiver, Ilaria Cucchi ha evidenziato come i cittadini si stiano sostituendo alle istituzioni, ritenendo assente lo Stato in questa materia. Nel suo intervento, ha sottolineato la voce dei caregiver, che in questa occasione ha avuto un tono particolarmente provato rispetto al solito. La discussione si è concentrata sulla presenza e l’assenza delle istituzioni nel supporto ai familiari assistenti.

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2026 "Sentite la mia voce particolarmente provata rispetto a come siete abituati a sentirmi, perché proprio in questo momento stanno parlando i diretti interessati, i caregiver. Ci stanno raccontando un mondo che molto spesso passa sotto silenzio, del quale non si parla abbastanza. Una di loro ha fatto un’affermazione molto forte: ha detto 'noi non sentiamo il nostro corpo'. Queste persone dedicano la loro vita ogni minuto delle loro giornate, e anche delle loro nottate, ai familiari che sono costretti ad assistere. E di fatto, anche in questo caso, le persone, i cittadini, si sostituiscono allo Stato lì dove lo Stato è, direi, totalmente assente. 🔗 Leggi su Open.online

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