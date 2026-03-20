Achille Lauro annuncia l’uscita del nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso

Achille Lauro ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “In viaggio verso il Paradiso”. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali dell’artista, senza indicazioni precise sulla data di pubblicazione. L’annuncio arriva dopo un periodo di attività intensa e diverse altre uscite musicali. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e nei negozi di musica digitali.

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