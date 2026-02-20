Calciomercato Roma | decisione presa per il rinnovo di Mancini Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore

La Roma ha deciso di rinnovare il contratto di Mancini per evitare che il difensore lasci la squadra. La scelta arriva dopo settimane di trattative intense e incontri tra il club e l’agente del giocatore. La dirigenza ha offerto un’estensione di due anni, con un aumento dell’ingaggio, per convincere Mancini a restare. La decisione si lega anche alle recenti prestazioni positive del difensore e alla volontà di rafforzare la linea difensiva. Ora si attende la firma ufficiale, prevista entro i prossimi giorni.

Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres Petagna si racconta a cuore aperto: «È stato un anno e mezzo durissimo: la malattia di mio figlio, la separazione dalla mia compagna.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore Leggi anche: Calciomercato Roma: rinnovo ufficiale! I giallorossi blindano il baby difensore. Decisione presa Leggi anche: Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana…Cosa sta succedendo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trasferte Roma, Napoli e Fiorentina: confermato il divieto. La decisione del Tar sui ricorsi; La decisione è già stata presa - L'agente di Endrick conferma i piani futuri della stella del Real Madrid dopo il prestito al Lione; La Penna sarà fermato dopo Inter-Juventus: rischia un lungo stop per l'espulsione di Kalulu; Ufficiale, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia: Decisione difficile presa nell'interesse del club. Calciomercato Roma, Celik verso la Juventus a parametro zero: accordo con gli agenti bit.ly/4cESZAB #AsRoma x.com Calciomercato Roma, tutti pazzi per Ghilardi: non solo Juve e... Altro - facebook.com facebook