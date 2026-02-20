Calciomercato Roma | decisione presa per il rinnovo di Mancini Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore

Da calcionews24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha deciso di rinnovare il contratto di Mancini per evitare che il difensore lasci la squadra. La scelta arriva dopo settimane di trattative intense e incontri tra il club e l’agente del giocatore. La dirigenza ha offerto un’estensione di due anni, con un aumento dell’ingaggio, per convincere Mancini a restare. La decisione si lega anche alle recenti prestazioni positive del difensore e alla volontà di rafforzare la linea difensiva. Ora si attende la firma ufficiale, prevista entro i prossimi giorni.

Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Infortunati Napoli: De Bruyne torna in città, Anguissa può rientrare per quella partita. Novità più amare per Di Lorenzo, Rrahmani e Neres Petagna si racconta a cuore aperto: «È stato un anno e mezzo durissimo: la malattia di mio figlio, la separazione dalla mia compagna.🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato roma decisione presa per il rinnovo di mancini cosa sta succedendo davvero nell8217operazione con il difensore
© Calcionews24.com - Calciomercato Roma: decisione presa per il rinnovo di Mancini. Cosa sta succedendo davvero nell’operazione con il difensore

Leggi anche: Calciomercato Roma: rinnovo ufficiale! I giallorossi blindano il baby difensore. Decisione presa

Leggi anche: Calciomercato Roma: no di Celik al rinnovo, c’è la Juve sullo sfondo! Intanto si avvicina Sulemana…Cosa sta succedendo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trasferte Roma, Napoli e Fiorentina: confermato il divieto. La decisione del Tar sui ricorsi; La decisione è già stata presa - L'agente di Endrick conferma i piani futuri della stella del Real Madrid dopo il prestito al Lione; La Penna sarà fermato dopo Inter-Juventus: rischia un lungo stop per l'espulsione di Kalulu; Ufficiale, Roberto De Zerbi lascia il Marsiglia: Decisione difficile presa nell'interesse del club.