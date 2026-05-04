Hantavirus cos’è la malattia che sta tenendo ostaggio una nave da crociera nell’Atlantico
Una nave da crociera nell’Atlantico sta affrontando un’epidemia di hantavirus, un virus trasmesso all’uomo tramite roditori come topi e ratti. La crociera, inizialmente programmata come un viaggio tra i ghiacci, si è trasformata in una situazione di emergenza sanitaria per i passeggeri a bordo della nave. Le autorità stanno monitorando la diffusione del virus e hanno adottato misure per contenere il contagio.
Quella che doveva essere una rilassante crociera tra i ghiacci si è trasformata in un incubo per i passeggeri della nave “ Mv Hondius ”, colpita da quella che sembra essere un’epidemia di hantavirus, una malattia virale trasmessa all’uomo dai roditori (come topi e ratti). Sono già 3 i passeggeri morti, ha riferito in un messaggio pubblicato su X l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre una quarta si trova “ attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica ”, mentre la nave si trova ora al largo di Capo Verde. Cos’è l’hantavirus. L’Oms ha annunciato che almeno un caso è stato ufficialmente validato in laboratorio come hantavirus. Mentre sono in corso il sequenziamento del virus e ulteriori test epidemiologici per determinare il ceppo esatto.🔗 Leggi su Panorama.it
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