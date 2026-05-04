Una nave da crociera nell’Atlantico sta affrontando un’epidemia di hantavirus, un virus trasmesso all’uomo tramite roditori come topi e ratti. La crociera, inizialmente programmata come un viaggio tra i ghiacci, si è trasformata in una situazione di emergenza sanitaria per i passeggeri a bordo della nave. Le autorità stanno monitorando la diffusione del virus e hanno adottato misure per contenere il contagio.

Quella che doveva essere una rilassante crociera tra i ghiacci si è trasformata in un incubo per i passeggeri della nave “ Mv Hondius ”, colpita da quella che sembra essere un’epidemia di hantavirus, una malattia virale trasmessa all’uomo dai roditori (come topi e ratti). Sono già 3 i passeggeri morti, ha riferito in un messaggio pubblicato su X l’Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre una quarta si trova “ attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica ”, mentre la nave si trova ora al largo di Capo Verde. Cos’è l’hantavirus. L’Oms ha annunciato che almeno un caso è stato ufficialmente validato in laboratorio come hantavirus. Mentre sono in corso il sequenziamento del virus e ulteriori test epidemiologici per determinare il ceppo esatto.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hantavirus, cos’è la malattia che sta tenendo ostaggio una nave da crociera nell’Atlantico

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