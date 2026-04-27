Il vicesindaco Santilli sul commercio | Settore resiliente dal 2019 al 2026 saldo positivo di 1.852 attività

Il vicesindaco ha commentato lo stato del commercio locale, affermando che il settore si mantiene resiliente con un saldo positivo di 1.852 attività tra il 2019 e il 2026. Alla vigilia di un incontro con le associazioni di categoria previsto per il 28 aprile alle 15, è stata annunciata la partecipazione dell’associazione Amici di Corso Vittorio, che ha evidenziato le difficoltà della zona compresa tra i cantieri Aca e le aree in via di desertificazione.

Alla vigilia dell’incontro con le associazioni di categoria fissato per il 28 aprile alle 15 e cui ha inviato a partecipare anche l’associazione Amici di Corso Vittorio che ha denunciato la pesante situazione che sta vivendo la zona stretta tra cantieri Aca e desertificazione, il vicesindaco e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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