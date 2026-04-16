Pescara rivoluzione in Giunta | Masci sceglie Santilli vicesindaco e cambia tutto

A Pescara il sindaco ha annunciato un nuovo assetto della Giunta, scegliendo un nuovo vice e modificando le deleghe esistenti. Sono stati inseriti tre nuovi membri e sono state apportate variazioni alle responsabilità di alcuni assessori. Questa mossa rappresenta un cambiamento nel modo in cui l’amministrazione gestisce le funzioni pubbliche, senza yet ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di queste decisioni.

Pescara - Il sindaco ridisegna l’assetto amministrativo con nuove deleghe e tre ingressi, puntando su continuità e rinnovamento per affrontare le sfide della città Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ufficializzato la nuova composizione della Giunta comunale, nominando il vicesindaco e ridefinendo l’assegnazione delle deleghe agli assessori. Un riassetto che introduce elementi di continuità ma anche importanti novità, con l’ingresso di tre nuovi componenti: Gianna Camplone, Gianni Santilli e Claudio Croce. A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Gianni Santilli, a cui vengono affidate competenze strategiche come Verde pubblico, Pubblica Istruzione (con alcune eccezioni regolamentari), Attività Produttive e il progetto della Nuova Città di Pescara, oltre alla gestione dei TSO in condivisione con il primo cittadino.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Pescara, rivoluzione in Giunta: Masci sceglie Santilli vicesindaco e cambia tutto Notizie correlate Leggi anche: Il Pd sul nuovo stop all'asta del Pescara: "Dalla giunta Masci tante promesse e zero soluzioni, è ora di cambiare passo" Gianni Santilli (FdI) tornerà nel ruolo di vicesindaco: Gianna Camplone resta come assessore esternoLe deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni, probabilmente giovedì 16 aprile, ma una cosa sembra ormai certa: Gianni Santilli tornerà a... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Giunta Masci: tutto pronto per l’annuncio, nell’esecutivo nove assessori più il sindaco. Pescara, presentata la nuova Giunta comunale del terzo mandato MasciIl sindaco Carlo Masci presenta la nuova Giunta comunale per il terzo mandato: nove assessori, continuità amministrativa e obiettivi fino al 2026 ... abruzzonews.eu Pescara: domani il sindaco Masci ufficializzerà la nuova giuntaL’appuntamento è per le 11 di domani, sabato 11 aprile, nella sala Consiliare del Comune di Pescara. rete8.it