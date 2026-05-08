il verde e la natura infrastruttura urbana

Dopo le recenti alluvioni che hanno causato allagamenti e disagi nella zona, il segretario di un partito locale ha commentato l'importanza di integrare il verde e la natura nelle infrastrutture urbane. La perturbazione che ha investito la città ha evidenziato come la presenza di aree verdi possa rappresentare un elemento di protezione contro le alluvioni. La discussione si concentra ora sulle possibili strategie per migliorare la gestione delle acque piovane attraverso interventi di riqualificazione ambientale.

Il verde e la natura come infrastruttura urbana contro le alluvioni. Dopo i disagi di pochi giorni fa, in particolare per le strade allagate del territorio a seguito della forte perturbazione che ha investito Carrara, interviene sul tema Carlo Perazzo, segretario di Sinistra italiana Carrara. L’analisi del segretario, partendo proprio da quanto accaduto alcuni giorni fa, inizia dalla situazione del monte, dalle cave, ribadendo un concetto che ciclicamente torna in auge nei periodi degli allagamenti in città. "A ogni pioggia intensa il Carrione si trasforma in una massa grigiastra di fango e marmettola - spiega - e la paura di una nuova alluvione si accende.🔗 Leggi su Lanazione.it

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What are the different types of Green Stormwater Infrastructure

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