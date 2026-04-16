Torino si tinge di verde | 80 luoghi per vivere la natura urbana

Tra il 4 e il 24 maggio 2026, Torino e l'area metropolitana saranno teatro di un evento che coinvolgerà circa 80 luoghi dedicati alla natura urbana. La città si prepara a diventare un laboratorio a cielo aperto, offrendo spazi e attività per vivere il rapporto tra ambiente naturale e ambiente cittadino. Questa iniziativa mira a promuovere la consapevolezza sull’importanza di integrare elementi naturali nel contesto urbano.

Dal 4 al 24 maggio 2026, Torino e la sua area metropolitana si trasformeranno in un laboratorio a cielo aperto per esplorare il legame tra natura e ambiente urbano. La quarta edizione del Festival del Verde, presentata oggi presso Palazzo Civico, pone infatti l’accento sul tema delle simbiosi urbane, focalizzandosi sul rapporto vitale tra le radici vegetali e le risorse idriche. L’evento, che si concluderà con la nuova edizione di FLOR, ha oggi il coinvolgimento diretto degli amministratori locali: il sindaco Lo Russo, insieme agli assessori Salerno e Tresso, ha illustrato un programma che mira a trasformare la percezione del verde cittadino da semplice decoro a elemento strutturale della vita sociale ed ecologica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino si tinge di verde: 80 luoghi per vivere la natura urbana Notizie correlate Torino si tinge di verde: tra boschi urbani e giardini segretiTorino si conferma una delle metropoli più verdi d’Italia grazie a un patrimonio che supera i cinquanta parchi e trecento chilometri di viali... Grosseto si tinge di verde: fiori e solidarietà per la lotta oncologicaIl cuore di Grosseto si prepara a trasformarsi in un’area verde per celebrare la solidarietà durante l’11 e il 12 aprile, in occasione della... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso: la Mole Antonelliana si tinge di arancione; La Mole Antonelliana si tinge di arancione per la Sindrome del bambino scosso; A due ore da Torino lo spettacolo dei glicini più belli d’Italia: oltre 40 varietà in fiore; La 27°Edizione dellaRace For The Cure. Dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo Roma si tinge di rosa. La Mole Antonelliana si tinge di arancione per la Sindrome del bambino scossoIl pianto dei lattanti raggiunge la massima intensità nei primi sei mesi di vita: a chi li accudisce bastano pochi secondi per perdere il controllo e causare ... torino.repubblica.it Torino si tinge di rosso: raduno dei Babbi Natale per la solidarietà (Video)Torino ha acceso il Natale 2025 con il Raduno dei Babbi Natale, svoltosi il 7 dicembre davanti all’Ospedale Infantile Regina Margherita. La città si è trasformata in un tappeto rosso per una giornata ... ilmeteo.it Torino - Via Roma *Immagine inviata da Remo Ducourtil.* facebook Escl. - #Torino molto soddisfatto della crescita del portiere Leonardo #Santer (già 8 cleen sheet in questa stagione con la Primavera). Ecco perché i dirigenti granata sono sempre più orientati a riscattare il classe 2007 dal #Trento. Contatti in corso. #calciom x.com