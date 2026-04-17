Verde pubblico | aree a sfalcio ridotto per tutelare la biodiversità urbana

A Pisa, sono state designate tre aree verdi soggette a uno sfalcio ridotto, due situate a Cisanello e una a Porta a Lucca. Questa decisione mira a favorire la biodiversità urbana e si inserisce in un progetto più ampio di gestione del verde pubblico. La scelta coinvolge specifici spazi verdi della città, destinati a rimanere in uno stato di sfalcio meno frequente rispetto alle altre aree.

Pisa, 17 aprile 2026 – Tre aree verdi a sfalcio ridotto, due a Cisanello e una a Porta a Lucca, per aumentare la biodiversità in città. È questo il senso del progetto sperimentale avviato in questa primavera dal Comune di Pisa insieme a Legambiente Pisa e CNR IRET Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri sede di Pisa. L’obiettivo è favorire la presenza di insetti impollinatori, piccoli animali e specie vegetali spontanee, contribuendo così al miglioramento della qualità ambientale e alla resilienza degli ecosistemi urbani. “La collaborazione tra amministrazione comunale, Legambiente Pisa e CNR IRET - dice l’assessore ai parchi e al verde pubblico Virginia Mancini - ma anche con i cittadini sarà fondamentale per il successo dell’iniziativa che rappresenta un contributo importante per una città più verde e sostenibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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