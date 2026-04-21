Nel 2025 in Italia gli investimenti nel settore del venture capital hanno raggiunto i 1,5 miliardi di euro, segnando un incremento rispetto agli anni precedenti. Questa crescita riflette un aumento dell’interesse verso le startup innovative e i nuovi progetti imprenditoriali. Il totale dei capitali di rischio investiti nel Paese si avvicina ai 55 miliardi di euro, evidenziando un’espansione significativa del settore nel corso dell’ultimo anno.

L’Italia accelera nel settore dei capitali di rischio, con investimenti che nel 2025 hanno toccato la quota di 1,5 miliardi di euro. Il primo trimestre del 2026 conferma questa traiettoria positiva registrando 249 milioni di dollari immessi nel sistema, un segnale di maggiore solidità per l’intero comparto tecnologico nazionale. L’impatto economico della rivoluzione tecnologica italiana. Il dinamismo del venture capital si traduce direttamente in numeri macroeconomici. Oggi il valore complessivo delle realtà tech nel Paese supera i 55 miliardi di euro, una cifra che è più che raddoppiata rispetto ai livelli del 2022. Questo ecosistema sostiene circa 130.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom tech in Italia: il venture capital vola verso i 55 miliardi

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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